Медведев увлекся артистик-йогой

Президент России, прилетев в Сочи, попросил журналистов не расценивать его пребывание на курорте как отпуск. «Это просто перенос работы в южную резиденцию. Все равно каждый день идешь в кабинет, проводишь мероприятия и встречи, а когда, наконец, выходишь к морю, оказывается, что уже девять вечера», – пожаловался глава России. Президент все же признался, что от отдыха он не откажется. «С другой стороны, пребывание в Сочи – это тоже возможность сменить обстановку, подышать морским воздухом. Я стал осваивать велосипед, но здесь жарко, здесь кататься не буду. Надеюсь йогой позаниматься, я это в последнее время подзапустил». В какие позы – асаны предпочитает вставать президент для релаксации после работы, журналистам не пояснили. Медведев рассказал и о том, что, возможно, отправится на рыбалку. «Может быть, и рыбу половим, если поедем с премьер-министром, это астраханская тема», – предположил президент. Отметим, что, по более ранним признаниям, Медведев увлекается артистик-йогой – сплавом классических восточных упражнений с хореографией и фитнессом. В этой системе мало духовной составляющей, зато много музыки и силовых тренировок. Из артистик-йоги произошла и столь же синтетическая «корпоративная йога» для офисных сотрудников, которая позволяет расслабиться и размяться прямо у компьютера. Среди известных лиц артистик-йогу помимо президента России практикуют актер Майкл Дуглас и теннисист Борис Беккер.