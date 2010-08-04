ДТП с кортежем Януковича: жене погибшего таксиста погасили кредит

Жене таксиста Алексея Чижикова, погибшего в столкновении со "скорой" президентского кортежа, Алевтине люди Президента почти полностью погасили кредит за квартиру, пишет Сегодня. Как сообщает издание, из $22 тысяч заплатили $20. "Помогли, как смогли, - большое им спасибо", - говорит она. Между тем, мать пострадавшего в аварии Дмитрия Ярмоловича говорит, что ее сын с супругой сейчас в крымском санатории Госуправления делами Южный: "Люди Президента оплачивают лечение. У Вики внутренняя гематома, которую нужно удалять, сыну - железо извлекать из рук, которое ему ставили, для заживления переломов. Обоим нужны еще операции". Напомним, трагедия случилась в апреле в Киеве. Президентская "скорая" из кортежа протаранила такси Лада. Таксист Алексей Чижиков скончался на месте, два его пассажира - супружеская пара Дмитрий Ярмолович и Виктория Есауленко - попали в реанимацию. Служебная проверка Госавтоинспекции не установила нарушений в действиях своих сотрудников, обеспечивавших проезд кортежа Президента по Харьковской площади. Виновником ДТП предварительно признали водителя "скорой" Николая Демиденко. Он во время первого заседания суда сам признал свою вину.