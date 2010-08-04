Бывший глава Интерпола приговорен к 15 годам тюрьмы

Бывший президент Интерпола Джеки Селеби, признанный виновным в коррупции, приговорен к 15 годам лишения свободы. Как сообщалось, в июле суд ЮАР признал Селеби виновным в получении около 170 тысяч долларов от местного бизнесмена и наркоторговца Гленна Аглиотти, обвиняемого в заказном убийстве и ряде тяжких преступлений. Показания против Селеби также дал и сам Аглиотти, с которого следствие в обмен на сотрудничество обещало снять некоторые обвинения. Селеби обвинений в свой адрес не признал. В 2008 году, вскоре после того, как разгорелся коррупционный скандал, он покинул пост президента Интерпола. Помимо обвинений в коррупции Селеби также подозревали в препятствовании правосудию, однако доказать его вину по этому пункту не удалось. По мнению бывшего руководителя Интерпола, материалы обвинения в его адрес сфабрикованы. По версии ряда южноафриканских СМИ, Селеби мог стать жертвой борьбы за влияние в силовых структурах ЮАР.