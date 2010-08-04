Обама отметит 49-й день рождения в родном Чикаго

Свой день рождения Обама проведет в родном Чикаго, сообщил его пресс-секретарь Роберт Гиббс. Глава американской администрации намерен поужинать с чикагскими друзьями, а затем переночевать в собственном доме, а не в официальной резиденции в Вашингтоне. Заранее известно, что жены и детей с ним вместе не будет. Первая леди США Мишель Обама с младшей дочерью - девятилетней Сашей - путешествует в Испании. Старшая дочь президента - Малия, которой месяц назад исполнилось 12 лет, - находится в детском летнем лагере отдыха. Гиббс на брифинге подтвердил, что Барак Обама общался с ней по телефону, но подробностей не сообщил. Сторонники президента США из национального комитета правящей Демократической партии (НКДП) объявили о том, что через Интернет собрано уже более одного миллиона подписей под виртуальной «поздравительной открыткой» для президента США. Лучшим подарком Бараку Обаме, по мнению его однопартийцев, станет поддержка избирателей на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс США. В честь дня рождения президента НКДП призывает каждого из активистов обзвонить по 49 знакомых – «а лучше для ровного счета сразу по 50» - и призвать их голосовать в ноябре за демократов. Мобилизации тех масс, которые два года назад обеспечили Обаме победу на президентских выборах, посвящены и остальные мероприятия, приуроченные к президентскому дню рождения. Всего их, по данным координаторов этих программ, состоится 545. На брифинге одна из журналисток обратила внимание на то, что Обама часто упоминает в последнее время о своем возрасте - в частности, о седине. Конечно, ответил на это Гиббс, «я не могу себе представить, чтобы такая работа не отражалась физически и психологически на человеке, который ее исполняет». Пресс-секретарь президента Обамы, однако, отметил, что Барак Обама «по-прежнему находится в отличной форме и наслаждается своей работой, несмотря на множество связанных с ней вызовов».