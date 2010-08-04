На продажу выставили пианино, с которым начинали карьеру The Beatles

4 августа 2010, 10:08

В Великобритании выставлено на торги пианино, звучавшее в первых записях легендарных The Beatles. В начале 1960-х годов инструмент был куплен одной из лондонских студий, и за полвека его цена возросла в десятки раз, отмечают "Вести". Одновременно в Лондоне уйдет с молотка другая коллекция лотов, связанных с творчеством группы. Расстаться со своими реликвиями решила битломанка Сьюзан Бейкер, которую в свое время принимали в гостях Джон Леннон и Пол Маккартни. По словам Бейкер, когда они с подругой явились домой к одному из "битлов", тот сам спустился к ним и открыл ворота. "Это было настолько удивительно, что мы с подружкой просто онемели. У нас не было ничего с собой, даже чтобы взять автограф, все, что мы могли, - это только сказать привет. Правда, мы немного поговорили. И это было начало. После этого мы стали бывать там часто", - рассказывает поклонница легендарной группы. Особенно гостеприимным оказался Джон Леннон. "Я помню, как-то раз сказала ему, извини, что мы донимаем тебя в твой выходной день. А он ответил, если бы то, что мы делаем, было не для вас, я бы никогда не жил в таком доме. У нас ничего бы не было. И поэтому я всегда рад видеть своих поклонников", - продолжает рассказ Бейкер. Общение поклонницы с кумирами продолжалось ровно два года: затем Сьюзан уехала вместе с родителями в Америку. Тем не менее, женщина сохранила множество памятных сувениров, связанных с The Beatles: билеты, вырезки из газет и самое ценное - редкие фотографии, которые она сделала в то время. Коллекция автографов, поздравительная телеграмма от Леннона, конверт с адресами "битлов", которые написал Пол Маккартни, - все эти реликвии выставлены на аукцион. Сьюзан отмечает, что ей нужны деньги, чтобы сделать свадебный подарок дочери. Кроме того, он поняла, что "если что-то случится со мной, для кого-то другого все это будет грудой бесполезной макулатуры, которую можно выбросить". "А хотелось бы, чтобы люди знали, что, несмотря на всю славу и истерию вокруг The Beatles, они оставались обычными ребятами. Когда мы общались один на один, было понятно, что они просто очень хорошие люди", - объясняет Сьюзан.

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