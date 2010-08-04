Наоми Кэмпбелл добилась запрета на фотографирование ее в гаагском суде

Супермодель Наоми Кэмпбелл добилась от суда в Гааге принятия специальных охранных мер во время своего появления там 5 августа для дачи показаний по делу о «кровавых алмазах». По ее требованию судьи в Гааге запретили фоторепортерам снимать Наоми Кэмпбелл в здании суда. «Ни одно из лиц не может фотографировать или снимать на видео мисс Кэмпбелл при входе ее в здание суда и выходе из него, а также внутри самого здания», - говорится в обнародованном постановлении. В то же время гаагский суд не смог удовлетворить требование модели о запрете на ее съемки и за пределами суда, на территории Нидерландов, и констатировал, что подобные меры «превышают его полномочия». Суд в Гааге, рассматривающий дело экс-президента Либерии Чарльза Тейлора в связи с обвинениями против него в незаконной торговле африканскими алмазами, заинтересован в получении от 40-летней темнокожей модели ответа на вопрос, получала ли она в подарок от диктатора необработанный алмаз. По данным следствия, это произошло в 1997 году на светском приеме в Южной Африке. О факте дарения «кровавого алмаза» сообщила ранее актриса Миа Фэрроу, которая также должна появиться на слушаниях в суде. Против вызова Кэмпбелл в суд решительно выступает защита Тейлора, которая считает, что ее появление преследует «вполне очевидную популистскую цель». "Кровавым" алмаз, который, якобы, подарили супермодели, назван потому, что на деньги, полученные от продажи таких драгоценных камней, режим в Либерии закупал оружие для подавления народного восстания.