Сандра Баллок возглавила список самых успешных актрис Голливуда

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых киноактрис США. Возглавила список Сандра Буллок, которая за минувший календарный год (с июня 2009 по июнь 2010 года) заработала 56 млн долларов. Этот год для Сандры выдался на редкость непростым. Сначала она завоевала первую в карьере премию Оскар за лучшую женскую роль в фильме «Невидимая сторона». Триумф был омрачен разводом с мужем, уличенным в супружеской измене. Буллок стала матерью-одиночкой с усыновленным ребенком на руках. При этом гонорары актрисы росли. Кассовые сборы от проката фильма «Предложение» при бюджете 40 млн долларов достигли 320 млн долларов. «Обратная сторона» при бюджете 30 млн долларов принесла создателям, включая Сандру, 310 млн долларов. Следом за Буллок в списке самых высокооплачиваемых кинодив Голливуда следует Риз Уизерспун. Она, несмотря на отсутствие на широком экране с 2008 года, заработала 32 млн долларов за этот календарный год. Чуть меньше получила Камерон Диаз. Ее финансовым успехам способствовали дуэт с Томом Крузом в шпионском боевике «Рыцарь и День» и озвучивание продолжения мультфильма «Шрек». Оба проекта собрали в мире кассу 2,8 млрд долларов. В первую «пятерку» американских киноактрис также вошли Дженнифер Энистон (27 млн долларов) и Сара Джессика Паркер (25 млн долларов). В прошлом году в аналогичном списке лидировала Анжелина Джоли с 27 млн долларов. На этот раз она только на седьмом месте с 20 млн долларов. Также в список попали Джулия Робертс (20 млн), Дрю Бэрримор (17 млн), Мэрил Стрип (13 млн) и Кристен Стюарт (12 млн).