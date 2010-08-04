Мэр Мелитополя попал в ДТП

Городской голова Мелитополя Дмитрий Сычев находится в реанимации одной из городских больниц Запорожья Об этом сообщают «Мелитопольские ведомости». В ночь со 3 на 4 августа автомобиль Дмитрия Сычева попал в серьезное ДТП. За рулем личного автомобиля мэра находился его брат Андрей. В машине был еще один пассажир. Медики оценивают состояние Сычева как «крайне тяжелое». Водитель и второй пассажир тоже получили травмы. ДТП произошло на автодороге Харьков-Симферополь (в районе с. Григорьевка Запорожского района) в 00.50. Выполняя маневр обгона, автомобиль Volkswagen Passat врезался в попутный МАЗ-504 с полуприцепом. После этого в легковой автомобиль врезались попутные Mitsubishi и Lanos. Причины аварии устанавливаются органами ГАИ.