Посуду работы Пикассо выставили на аукцион

Британский аукционный дом Bonhams организовал первые в своей истории торги, полностью посвященные творчеству Пабло Пикассо. На нем, в частности, будет представлена керамическая посуда, изготовленная знаменитым художником. У покупателей появится возможность сервировать стол блюдами, тарелками, кружками, раскрашенными Пикассо - общая стоимость такого набора составит около 100 тысяч фунтов стерлингов, отмечает издание. За новизну подхода Bonhams назвал знаменитого каталонца крупнейшим художником по керамике XX века: «работая над предметом, он встраивал его в свою художественную систему, превращал в концепт». По словам организаторов аукциона, Пикассо неоднократно жаловался на недолговечность своих работ: краски выцветают и через 100 лет зритель уже видит не в точности то, что создал художник. Однако затем он выяснил, что цвета на керамике после обжига уже не меняются; таким образом, в предметах обихода Пикассо нашел ту стабильность, которую искал. Керамика Пикассо отражает жизнерадостную сторону его творчества, отметили в Bonhams. Наряду с посудой на торгах 23 сентября будут представлены работы Пикассо по серебру и гравюры.