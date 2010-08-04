Берлускони приписывают связь сразу с тремя проститутками

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони вновь оказался в центре секс-скандала. Третьего августа с заявлением в прокуратуру Рима обратилась 38-летняя «сотрудница» службы эскорта, Мария Тереза Де Николо, известная как Терри. Женщина рассказала, что в прошлом году она и две ее коллеги в течение некоторого времени находились в одной постели с 73-летним премьером Италии, занимаясь групповым сексом. За несколько часов до этого Терри, жительнице города Бари, позвонил бизнесмен Джанпаоло Тарантини и пригласил ее на вечеринку к Берлускони. По словам Терри, сначала она подумала, что это шутка. Однако Тарантини велел ей сексуально одеться и быть готовой к полету из Бари в Рим через 30 минут. В настоящее время против Джанпаоло Тарантини, подозреваемого в коррупции, ведется официальное расследование. На вечеринке в Палаццо Грациоли присутствовали 15 девушек, троим из них премьер дал понять, что хочет остаться с ними наедине. Утром Берлускони дал Терри 1000 евро и подарил драгоценность. Напомним, что Берлускони подозревают в связях с элитной проститутки Патрисии Д'Аддарио на вилле Грациоли. В июле прошлого года на сайте издания L'Espresso была опубликована аудиозапись интимного свидания Патрисии и Берлускони. Несколько позже Д'Аддарио заявила, что после проведенной вместе ночи Берлусокни угрожал ей и ее дочери. Об этом эпизоде, а также об обыске в ее квартире и попытке убийства на шоссе рассказывается в мемуарах Д'Аддарио «Gradisca, Presidente». В настоящее время Д'Аддарио готовится к съемкам фильма «Эскорт», где будет показано посещение виллы Берлускони 30 молодыми женщинами, получившими за этот визит плату - деньгами и драгоценностями. Если весить словам Д'Аддарио, то секс с тремя проститутками - не самый масштабный эротический подвиг Кавалера, как называют Берлускони в Италии. Женщина утверждает, что видела, как на одной из вечеринок политик «ласкал» сразу 20 девушек. «Я немало видела за свою жизнь, но 20 женщин для одного мужчины? На оргиях число мужчин и женщин примерно одинаково, но здесь право на соитие имел только один мужчина - премьер-министр», - подчеркнула женщина по вызову. Напомним, личная жизнь Берлускони оказалась в центре внимания прессы в мае 2009 года. Стало известно, что 26 апреля Берлускони побывал на праздновании совершеннолетия модели Ноеми Летиции. Выяснилось также, что Летиция бывала с Берлускони на светских раутах и ранее, а также гостила на его вилле на Сардинии, в связи с чем пошли слухи об их связи. Скандал разгорелся с новой силой после публикации в СМИ фотографий с виллы премьера, на которых были изображены полуобнаженные женщины и полностью обнаженный мужчина. В связи с скандальными сообщениями Патрисии Д'Аддарио итальянская прокуратура в конце июня начала разбирательство, опросив 19 женщин «по вызову» и предполагаемого сутенера Джанпаоло Тарантини. Между тем еще в мае жена Берлускони - Вероника Ларио, прожившая с ним 19 лет, подала прошение о разводе. А СМИ заговорили о возможной отставке Берлускони. Сам Берлускони заявлял, что никогда не платил проституткам за секс и пытался отшутиться заявив: «вокруг так много красивых женщин, а я не святой».