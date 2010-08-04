Обама оставил американских чиновников без премий

Президент США Барак Обама распорядился заморозить выплаты бонусов и других денежных премий федеральным государственным служащим. Как уточнили в президентской администрации, указ Обамы затронет 2900 американских чиновников и позволит экономить почти 2 миллиона долларов ежегодно. Отмечается, что инициатива президента распространяется не только на бонусы и премии, но и на плановые повышения зарплат госслужащим. «Теперь и правительство, подобно простым семьям или предприятиям, затягивает пояса», - прокомментировал свое решение Обама. Придя к власти в январе 2009 году в разгар финансового кризиса, Обама сразу же приостановил выплату зарплат старшим членам своей администрации, объяснив свой указ соображениями экономии. Более того, сейчас президент намерен оставить без зарплат и других высокопоставленных чиновников по всей стране. В частности, такое предложение содержится в проекте бюджета США, представленном Обамой. Однако этот шаг потребует одобрения Конгресса. Напомним, сокращение расходов бюджета и борьба с безработицей являются ключевыми пунктами экономической политики администрации Обамы. Согласно последним прогнозам Белого дома, дефицит бюджета США в 2010 фискальном году составит 1,47 триллиона долларов, а уровень безработицы - 9,5 процента.