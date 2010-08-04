Пастору Черновецкого выдвинули новое обвинение

Кроме «мошенничества в особо крупных размерах», пастору Посольства Божьего Сандею Аделадже выдвинули обвинение в «создание преступной организации», за которое ему грозит до 12 лет тюрьмы Напомним, ранее дела «Кингз Кэпитал» и ЧП «Грант», по которым Аделаджу официально обвиняют в мошенничестве, объединили в одно производство, а имущество нигерийца арестовали, чтобы обеспечить компенсации по гражданским искам потерпевших. Сейчас Аделаджу обвиняют по новой статье, за которую предусмотрено от 5 до 12 лет тюрьмы. Судить пастора начнут не раньше зимы – очень много потерпевших хотят ознакомиться с материалами дела, пишет Газета по-киевски. Виктор Ильчук, начальник следственного управления МВД, курирующий дело Аделаджи, объяснил, что материалы по организации пастора собирались давно, и когда их стало достаточно – решили расширить список статей обвинения. Юрист потерпевших удовлетворен таким решением следствия. «Аделаджа, кроме мошенничества, теперь еще и обвиняется по ст. 255 ч. 1 УК – «создание преступной организации». Возможно, это произошло из-за моих многочисленных обращений в МВД, Генпрокуратуру и даже СНБО, где я приводил доказательства преступной деятельности Сандея Аделаджи. Я писал, что есть свидетельства потерпевших, вложивших деньги в различные фирмы, которые настоятельно рекомендовал им лично пастор со сцены церкви «Посольство Божье». Я считаю, эта деятельность подпадает под определение «преступная организация», – сказал адвокат Иван Боднарук, представляющий интересы потерпевших от афер Аделаджи. Представитель потерпевших недоумевает, почему пастора до сих пор не арестовали, а продолжают держать на двух подписках о невыезде, раз появились основания для столь серьезного обвинения. «У нас если велосипед кто-то украдет – сразу же отправится в СИЗО, а тут речь идет о создании даже не преступной группировки, а целой преступной организации! С точки зрения уголовного права, преступная организация – высшая ступень криминальной деятельности», - отметил Боднарук. 10 августа в Днепровском суде начнут судить Жанну Кисель и ее подельника Павла Косенко, выманивших у людей миллионные суммы, взятые в кредит под залог собственного жилья. Адвокат Боднарук собирается вызывать на суд жену Аделаджи – Босе, которая, по его мнению, непосредственно агитировала за Жанну Кисель. Также на днях должны возбудить еще одно уголовное дело по аферистам из «Клуба тысячи миллионеров», по мнению Боднарука, до сих пор работающего под патронатом самого пастора. Елена Полубейник, бывшая прихожанка «Посольства Божьего», посещавшая заседания «Клуба тысячи миллионеров», жалуется на еще одних аферистов, работавших под крылом пастора. С ее слов, еще два года назад, по настоятельной рекомендации одного из активных членов клуба – Андрея Усока и его жены Натальи, Елена взяла кредит – 65 тыс. долл под залог собственной квартиры и передала под расписку Усокам. Взамен они обещали 100% прибыли через год, описывали, что занимаются строительным бизнесом и очень выгодно могут вложить деньги. «Когда истек срок в 2009 году, Усоки мне заявили, что в связи с кризисом деньги отдать не могут, но дадут мне квартиру в новом доме в Ирпене – на ул. Бучанской. Квартиру они нам показали – дом был новый, но на деле оказалось, что коммуникации не подведены, и за землю, на которой он построен, с банком не рассчитались. Документов на руки мне не дали и обещание в счет долга дать квартиру оказалось пустым звуком. Позже они просто перестали со мной общаться. Я недавно была в Дарницком РУВД, следователь сейчас собирает материалы, и, надеюсь, скоро будет возбуждено уголовное дело против этих последователей Аделаджи. Кроме меня, вероятно, таких обманутых инвесторов не один десяток», – говорит пострадавшая Полубейник.