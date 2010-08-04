Британский капрал рассказал, как в действительности умер Гиммлер

Новые секретные свидетельства о последних минутах жизни рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера стали известны благодаря дневнику старого английского солдата. Ранее считалось, что Гиммлер умер, проглотив капсулу с цианистым калием, когда его осматривал врач после попадания в плен к британцам. Однако британский капрал Гарри Джонс, скончавшийся в апреле в возрасте 92 лет, оставил воспоминания, в которых рассказал, в частности, как именно умер человек, считавшийся вторым по значимости после Гитлера в нацистском Рейхе. Внук Джонса намерен выпустить на основе мемуаров деда книгу, пишет The Daily Mail. В годы войны Джонс служил капралом Даремского полка легкой пехоты Великобритании. В 1945 году, когда ему было 27 лет, он был назначен в лагерь для военнопленных немцев в городе Люнебурге на севере Германии. 23 мая к капралу и находившемуся рядом с ним в этот момент молодому немцу подбежал другой немец и сказал, что видел в одном из бараков Гиммлера. Тогда капрал взял несколько вооруженных солдат и вошел в барак. Там возле кроватей стоял только один невысокий человек, одетый в форму немецкого сержанта, с повязкой на левом глазу. При себе у заключенного были документы на имя Генриха Хитцингера. "У нас есть основания полагать, что вы Гиммлер", - сказал один из британцев. Как пишет Джонс, в ответ немец усмехнулся и сказал: "Вы, мой мальчик, всего лишь молодой капитан. Я хочу, чтобы меня арестовал ваш полковник". После этого он поднес руку ко рту и надкусил капсулу с цианистым калием, затем упал, несколько раз дернулся и умер, пишет Джонс. Через два дня тело Гиммлера было похоронено в безымянной могиле, следы которой были тщательно уничтожены. Джонса и его товарищей заставили подписать документ о неразглашении государственной тайны. Согласно желанию британского Минобороны, записи о случившихся событиях должны храниться в секрете в течение 100 лет, то есть до 2045 года.