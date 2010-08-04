В Баден-Бадене нашли фортепиано Моцарта

В немецком Баден-Бадене было обнаружено фортепиано, на котором, скорее всего, играл Вольфганг Амадей Моцарт. Сейчас инструмент 1760 года находится в фортепианной мастерской. Ее хозяин Мартин Беккер купил фортепиано в середине 1980-х у торговца антиквариатом из Страсбурга. Реставрацией инструмента он, однако, не занимался, и четверть века фортепиано простояло просто так. В 2010 году Беккер решил продать фортепиано и разместил объявление на сайте pianoscout.de (цена - 5 миллионов евро). Там его увидел историк музыки Андреас Бойерманн. Он связался с Беккером и заявил, что, по всей видимости, Моцарт играл на этом инструменте в Страсбурге (композитор был во французском городе в осенью 1778 года). Бойерманн заявил, что узнал фортепиано благодаря картине, хранящейся в Вене, на котором кроме Моцарта изображен Гайдн. Создатель фортепиано - мастер Христиан Бауманн из Цвайбрюкена. Он изготовил еще несколько аналогичных инструментов; известно, что одним из них владел граф Иероним Коллоредо, архиепископ Зальцбурга, в придворной капелле которого Моцарт служил скрипачом до 1777 года. В письме отцу от 31 августа 1782 года Моцарт выразил одобрение фортепиано работы Бауманна. Эксперты дома Christie's подтвердили подлинность инструмента и сейчас изучают его историю.