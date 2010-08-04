Богословская сбежала из оккупированного дома на Козинке

Нардеп Инна Богословская решила выселиться из арендованного ею дома на Козинке. По словам соседей, вечером 3 августа на ее двор заехала грузовик и на него начали грузить мебель. Богословская присматривала за процессом лично. "Мы проезжали мимо: у ворот дома стоит мебельная машина - уже грузят вещи ", - рассказывает один из соседей "регионалки". Кроме грузового авто возле дома в селе Рудики Обуховского района под Киевом заметили еще две машины. Одна - темно-бордовый Мерседес с номерами Верховной Рады, на котором всегда ездит Инна Богословская. Еще один - Ауди с "некиевскими" номерами. Депутат избегает общения по вопросу конфликта с домовладельцем. Не берет трубку мобильного. В свою очередь, ее помощник Валентин Войтко говорит: "Инна Германовна не видит, в чем суть конфликта и считает, что ситуация не стоит и выеденного яйца. Тем более это частная жизнь и Богословская сама хочет разобраться во всем, а то, что говорит владелец, не все соответствует действительности. Я говорил с Инной Германовной. Она говорит, что есть условия, которых не сдержал и владелец дома ", - отметил Войтко. Сама Богословская прописана в Харькове на улице Гиршмана 14, кв. 30. Однако перед прошлыми президентскими выборами с интервью одному из украинских телеканалов она рассказала, что собственную квартиру в Киеве продала, когда прогорела на парламентских выборах в 2006 году. - Из партии "Вече" мы вышли с большими долгами. Денег не было. Я брала кредиты. Дочь Настя продала свою квартиру, муж продал свою, я свою в Киеве", - рассказала Богословская. 3 августа в СМИ появилась информация о том, что Инна Богословская отказалась платить за аренду дома на Козинке.