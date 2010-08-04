Симоненко назвал Тигипко надутым шариком с тупыми идеями

Лидер Компартии Петр Симоненко называет экономический блоку правительства Николая Азарова слабым звеном. "Я не говорю о министре (экономики Василии Цушко), я говорю о Тигипко", – уточнил он. "Я начну с Тигипко, а вернее, с того воздушного шарика, который технологи надули для того, чтобы в очередной раз обмануть украинского избирателя. Коалиция поручила ему подготовить Налоговый кодекс. Но когда Тигипко внес свои предложения (по Налоговому кодексу), все содрогнулись от того, насколько они были бесперспективными, насколько все было сделано непрофессионально и безграмотно. Извините, употреблю выражение, за которое меня начали критиковать, – тупо и бездарно. Стало очевидно: надо показать нашим гражданам, что этот воздушный шарик давно сдулся", – сказал он. При этом Симоненко подчеркнул, что Тигипко отстранен от работы над Налоговым кодексом. "В дальнейшем эту работу будет курировать первый вице-премьер Андрей Клюев. Активно над кодексом также работает вице-премьер Борис Колесников. А то, что заявления делал Тигипко, – это отсебятина, попытка показать, что он что-то значит в этом процессе", – считает он. Ранее заместитель председателя партии "Сильная Украина" Александра Кужель заявила, что опубликованный проект Налогового кодекса не был согласован с Тигипко.