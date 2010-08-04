Табачник решил "раскрутить" ректоров на ремонт министерства

Руководство Министерства образования требует от ректоров ВУЗов перечисления средств на ремонт центрального здания МОН. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на источники. По их данным, существует "отработанный механизм проверок" вузов нынешним руководством. "Инспектору, который едет проверять тот или иной вуз, порой заранее дают установку привезти негативный отчет. Затем представители МОН обращаются к ректору, подчеркивая плохое состояние дел в университете, но говорят, что ситуацию можно "замять", если этот ректор сделает "доброе дело" - и заплатит за "ремонт окон, дверей" и т.д", - пишет издание. Так, в конце июня и.о. ректора Винницкого национального технического университета Борис Мокин заявлял, что заместитель министра образования Евгений Сулима предлагал ему перечислить благотворительный взнос в сумме 59 000 гривен на счет Харьковской фирмы "Модерн XXI". По словам Мокина, Сулима "предложил" ему проплатить замену окон в министерстве и вручил соответствующую платежку, продиктовав контакты посредника, с которым надо было связаться, чтобы осуществить оплату. По словам ректора, аналогичные платежки получили в тот день также ректор Харьковского национального автодорожного университета профессор Туренко, ректор Одесского национального морского университета профессор Морозова, ректор Криворожского государственного педагогического университета профессор Буряк, ректор Тернопольского национального педагогического университета профессор Кравец и еще несколько ректоров. Униан пишет, что впоследствии Мокину позвонил министр образования Дмитрий Табачник, "извинился за действия своего заместителя и пообещал разобраться и определить меру его наказания после того, как вернется из командировки". Как известно, депутат от НУНС Леся Оробец направила депутатское обращение в Генпрокуратуру и МОН с просьбой разобраться в ситуации с Мокиным и Сулимой. Прокуратура передала обращение МВД. А в МОН по приказу Табачника создали комиссию по проведению служебного расследования. Позже Мокин рассказал, что его вызвали в министерство, где на встрече с членами комиссии по проведению служебного расследования его обвинили в нецелевой растрате 11 миллионов гривен. Также, по словам ректора, его обвинили в том, что его жена "купила в салоне иномарку и подарила сыну". Мокин эти обвинения отвергает.