Путин поблагодарил украинских летчиков за тушение пожаров

Премьер-министр РФ Владимир Путин поблагодарил спасателей МЧС Украины за помощь в тушении пожаров в Воронежской области Два украинских самолета Ан-32 прибыли в Россию накануне для участия в тушении лесных пожаров в Воронежской области, а при необходимости - в Липецкой и Рязанской областях. За сутки экипажи уже успели совершить четыре вылета. «Хочу сказать вам спасибо. Ситуация здесь сложная, жара стоит немыслимая для этих мест», - приводит слова Путина РИА Новости. Отмечается, что украинские и российские спасатели за последние трое суток отстояли 76 населенных пунктов области, которым угрожали лесные пожары. Напомним, в связи с аномально высокой температурой воздуха в ряде субъектов РФ сложилась чрезвычайная ситуация: горят леса и торфяники. Пожары уже привели к гибели 48 человек, утрате жилья и имущества граждан. В семи регионах России из-за пожаров введен режим чрезвычайной ситуации.