Жизель Бюндхен заставит женщин кормить младенцев грудью

Бразильская супермодель Жизель Бундхен сделала несколько шокирующих заявлений в своем последнем интервью с модным журналом Harper's Bazaar. Молодая мама сообщила, что правительству необходимо создать закон, который обяжет всех женщин в мире кормить своего ребенка грудью до полугода. Смелые заявления модели задели чувства британских и американских женщин, которые были не в состоянии кормить своих детей грудным молоком, а такие издания, как Daily Mail и People назвали высказывания длинноногой звезды провокационными и оскорбительными. "Мне кажется, что именно грудное вскармливание помогло мне так быстро вернуться в форму, - говорит Жизель, - Некоторые люди здесь, в Америке, считают, что им не нужно кормить ребенка грудью. И я задаю им вопрос – неужели вы хотите кормить вашего маленького ребенка химической пищей? Должен быть закон, который заставит матерей во всем мире кормить малышей грудью до 6 месяцев". Помимо этого, модель, которая в декабре прошлого года родила сына Бенджамина в ванне собственного дома, заявила, что рожать совсем не больно и призвала всех молодых мам проводить роды дома. "Я занималась медитацией, - говорит модель, - Конечно, роды есть роды, и это не поездка на курорт. Я не понимаю мам, которые идут на роды неподготовленными. Это бессмысленно. На родах нужно работать. Я не ждала, что придет какой-то человек и вытащит ребенка из меня". Скандальное интервью с Жизель было раскритиковано не только прессой и молодыми мамами, но и знаменитостями. Как известно, многие знаменитые женщины выбирают кесарево сечение и отказываются кормить грудью. "От того, что я не дала ребенку свою грудь, я не стала плохой мамой, - говорит британская телезвезда Кейт Гарравэй, - Во время кормления грудью я чувствовала себя дойной коровой, несексуальной и непривлекательной, это нагоняло дурные мысли, у меня начиналась депрессия и это сказывалось на настроении моего ребенка. Я не считаю, что грудное молоко может заменить любовь, теплоту и заботу матери, которая перешла на искусственное вскармливание, почувствовала себя женщиной, было счастливой и радостной мамой".