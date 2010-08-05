В Индии именем матери Терезы назовут поезд

Один из экспресс-поездов в Индии в ближайшие дни будет назван именем основательницы Ордена милосердия, лауреата Нобелевской премии мира матери Терезы, которой 26 августа исполнилось бы 100 лет. Все вагоны состава будут выкрашены в голубой - цвет основанной матерью Терезой женской монашеской конгрегации служительниц милосердия, более известных как «сестры матери Терезы». Министерство путей сообщения Индии пока не сообщило, какие города свяжет новый экспресс, но отмечает, что это будут «важнейшие регионы страны». Мать Тереза (Агнесса Гонджа Бояджиу) родилась 26 августа 1910 года в нынешней столице Македонии Скопье в албанской семье выходцев из Косова. В 21 год дала монашеские обеты и приняла имя Тереза в честь канонизированной в 1927 году монахини Терезы (из Лизье), известной своей добротой и милосердием. Тереза основала в Калькутте в конце 1940-х годов монашескую конгрегацию, деятельность которой направлена на создание школ, приютов, больниц для бедных и тяжелобольных людей, независимо от их национальности и вероисповедания. В 1979 году ей была присуждена Нобелевская премия «За деятельность в помощь страждущему человеку». Мать Тереза, которую называли также Терезой Калькуттской, умерла в 1997 году в возрасте 87 лет. Через шесть лет после ее смерти Католическая церковь причислила ее к лику блаженных. На сегодня конгрегация «сестер матери Терезы» насчитывает 400 отделений в 111 странах и 700 домов милосердия в 120 странах.