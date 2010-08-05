Дочь экс-мера Нью-Йорка попалась на краже в парфюмерном магазине

Младшая дочь бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, 20-летняя Кэролайн была арестована при попытке совершения кражи в парфюмерном магазине. По данным пресс-секретаря департамента полиции Нью-Йорка Пола Брауна, камеры наблюдения в парфюмерном магазине Sephora на Манхэттене зафиксировали, как студентка Гарвардского университета Кэролайн Джулиани спрятала в карман пять предметов на общую сумму более 100 долларов. После прибытия полиции на место инцидента администрация магазина отказалась от предъявления обвинений дочери экс-мэра. Несмотря на это, стражи порядка доставили ее в полицейский участок и намерены предъявить ей обвинения по статье «мелкая кража». Комментариев со стороны Рудольфа Джулиани пока не последовало. Кэролайн является младшей из двух детей экс-мэра Нью-Йорка от брака с бывшей женой, актрисой и телерепортером Донной Хановер.