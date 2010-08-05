Деми Мур отказалась от еды

5 августа 2010, 12:09

Голливудская актриса Деми Мур ради молодого мужа Эштона Катчера изнуряет себя суровыми диетами. Как рассказала актриса в своем блоге в Twitter, чтобы оставаться в форме, она недавно решилась следовать необычно строгой детокс-программе по совету Гвинет Пэлтроу. В этой программе любая еда запрещена, кроме кайенского перца, лимонного сока и кленового сиропа. Правда, как признала она позднее, весь предполагаемый курс, рассчитанный на 21, ей выдержать не удалось. Деми Мур уже вернулась к своему прежнему питанию. Актриса всегда считала, что главное - это спорт и сбалансированное питание. Каждый день она ест яичницу с тостами, свежие овощи и фрукты на завтрак; зеленые бобы и фасоль со спаржей, артишоками и шпинатом на ланч; рыбу или курицу плюс овощи, приготовленные на пару в обед, и рис с соевым соусом, вареной морковью и шпинатом на ужин. Диетологи считают такое питание очень правильным. Супермодель Жизель Бундхен, которая семь месяцев назад стала мамой, уверяет, что вернуть фигуру после родов поможет грудное вскармливание. «Сын появился на свет у меня дома, - рассказала Жизель. - За две недели до этого я начала заниматься кун-фу и йогой, медитировала ежедневно. Все эти месяцы я кормила малыша сама, и считаю, что так должны поступать все мамы. Зачем пичкать его химией, если природа и так обо всем позаботилась лучшим образом? Считаю, что надо принять закон, обязующий матерей хотя бы первые полгода давать младенцам грудное молоко. Тем более что процесс кормления полезен для здоровья женщины. Мне это помогло восстановить форму».

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