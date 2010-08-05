В музее Шевченко разворовали 2,6 миллиона

В 2005-2010 годах прокуратура Черкасской области возбудила 6 уголовных дел против бывших руководителей Шевченковского национального заповедника в Каневе. Об этом говорится в официальном ответе Генпрокуратуры на запрос "Украинской правды" по поводу нарушений в Шевченковском заповеднике. По данным Генпрокуратуры, предыдущее руководство заповедника и один из работников Черкасской облгосадминистрации подписывали недостоверные акты о выполненных работах на территории Шевченковского заповедника. Вследствие этого государственному бюджету причинен ущерб на 2,6 миллионов гривен, установили в ГПУ. В результате расследования было возбуждено по два уголовных дела против бывших "директора заповедника Т. и заместителя гендиректора заповедника А., и по одному - в отношении заместителя директора по технической работе С. и главного специалиста отдела технического надзора управления технического обеспечения строительства Главного управления капитального строительства Черкасской облгосадминистрации Ж.". Три уголовных дела направлены в суд, в результате чего бывшие директор и заместитель гендиректора заповедника признаны виновными в совершении преступлений. По делу в отношении работника Черкасской облгосадминистрации продолжается судебное разбирательство. Еще два дела будут направлены в суд в ближайшее время. Кроме того, органами прокуратуры Черкасской области заявлены иски о взыскании в пользу государства 345 тыс грн. Два иска на 246 тыс грн. рассмотрены и удовлетворены, еще по одному иску продолжается судебное разбирательство. Как известно, 4 марта этого года президент Виктор Янукович поручил генпрокурору Александру Медведько выяснить причины затягивания реконструкции Шевченковского заповедника. В том же месяце гендиректор заповедника Марьян Пиняк и глава Черкасской ОГА Александр Черевко были уволены. По решению министерства культуры и туризма, главным архитектором была назначена подруга Анны Герман Лариса Скорик. Она решила изменить первоначальный вид здания, в результате чего в музее установят натяжные потолки, заменят паркетный пол на гранит, а стены покрасят серой краской.