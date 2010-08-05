В США опубликовали «запрещенную биографию» Анжелины Джоли

Журналист Эндрю Мортон, прославившийся как автор скандальных биографий принцессы Дианы и футболиста Диего Мадонны, выпустил книгу под названием «Анжелина Джоли: запрещенная биография». Автор утверждает, что голливудская звезда в свое время употребляла наркотики, пыталась покончить с собой и сменила целый ряд знаменитых любовников. Анжелина Джоли и ее пиар-команда расстроены выходом книги, отмечает обозреватель британской газеты The Guardian. Судя по всему, биография составлена на основе бесед с неназванными источниками. Из нее читатель узнает, например, что Джоли сделала на своих ягодицах татуировку в честь своего бывшего мужа Билли Боба Торнтона. Далее британский обозреватель пускается в рассуждения о правомерности создания биографий без согласования с их героями и приходит к ощущению, что он находится скорее на стороне Анжелины Джоли, несмотря на то, что лет двадцать назад сам написал несколько таких книг, не удосужившись побеседовать с их героями. В книге также рассказывается, что пару лет назад звезда, перебрав с героином, решила умереть. Для этого она наняла убийцу, который должен был расправиться с ней. «К счастью для актрисы, наемный убийца попросил ее повременить месяц, и, конечно, она передумала», - пишет Эндрю Мортон. Также он рассказывает в книге о многочисленных романах актрисы. Так, по версии журналиста, она встречалась с Леонардо ДиКаприо и Миком Джаггером, Ральфом Файнсом и Колином Фарреллом. По версии Мортона, Анжелина Джоли склонна к депрессиям. Причина ее неустойчивого характера кроется в детстве. Родители Джоли развелись, когда ей было всего два года. Актриса является матерью шестерых детей и послом доброй воли ООН. Но, как пишет Мортон, у нее есть и грязные секреты. «Употребление героина, бесконечные романы - это теневая сторона Джоли, о которой не знает даже Брэд Питт», - уверен журналист.