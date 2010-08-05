Наоми Кэмпбелл признала, что ей в ЮАР подарили "грязные камешки"

Британская топ-модель Наоми Кэмпбелл в четверг, выступавшая в качестве свидетеля перед специальным трибуналом по Сьерра-Леоне в Гааге, признала, что находясь в ЮАР в 1997 году получила в подарок мешочек с "грязными камешками", сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. Трибунал выслушивал модель в рамках дела экс-президента Либерии Чарльза Тейлора, который якобы и передал чернокожей диве алмаз после ужина, организованного в 1997 году президентом ЮАР Нельсоном Манделой. Обвинение считает этот алмаз "кровавым" - так называют добытые в зонах военных действий драгоценные камни, деньги от продажи которых используются для вооружения различных сторон конфликта. Сама модель засвидетельствовала, что ночью после обеда ее разбудили двое мужчин, чтобы передать в качестве подарка некий мешочек. "Я увидела несколько камней, это были очень маленькие, какие-то грязные камешки" - заявила суду Кэмпбелл. По словам Кэмпбелл, утром за завтраком ее знакомая актриса Миа Фэрроу сказала, что в мешочке, должно быть, находятся алмазы, подаренные Чарльзом Тейлором. Модель утверждает, что передала предполагаемый подарок своему другу в ЮАР, который занимался благотворительностью. Чарльз Тейлор обвиняется в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Сторона обвинения утверждает, что, будучи президентом Либерии, он в ходе продолжавшейся с 1991 года по 2002 год гражданской войны в соседней Сьерра-Леоне, приведшей к гибели 120 тысяч человек, вооружал и всемерно поддерживал терроризировавший население этой страны так называемый Объединенный революционный фронт, стремившийся контролировать месторождения алмазов. Специальный суд для Сьерра-Леоне был создан при поддержке ООН для суда над лицами, ответственными за серьезные нарушения международного гуманитарного права в ходе гражданской войны в этой стране. Суд находится в столице Сьерра-Леоне Фритауне, где, как правило, и проходят судебные процессы. Однако суд над Тейлором было решено проводить в Гааге, чтобы избежать возможной напряженности в Сьерра-Леоне и во всем регионе Западной Африки.