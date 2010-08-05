В гробу Леха Качиньского была чужая рука

Как пишет польская пресса, следователи в Польше обнаружили, что российские спасатели положили в гроб Леха Качиньского вместо его оторванной руки конечность погибшего генерала Эта макабрическая путаница и явно халатное расследование, проведенное российскими правоохранительными органами, портят отношения Варшавы с Москвой, пишет The Times (перевод Инопресса). После авиакатастрофы тот факт, что Россия публично выразила соболезнования Польше и, казалось, с рвением расследовала причины инцидента, подготавливал почву для партнерства сторон. Польский премьер Дональд Туск признал, что в последнее время с сотрудничеством возникли проблемы. По сообщениям польской прессы, Москва не предоставляет документы, которые могли бы свидетельствовать об ошибках диспетчеров смоленского аэропорта. Россия до сих пор не разрешила польским следователям допросить диспетчеров, а одного диспетчера отправили на пенсию. «Польско-российское расследование перерастает в конфронтацию между российской версией - она гласит, что одной из причин катастрофы могло стать стремление польского президента поскорее совершить посадку - и подозрениями польской стороны, что российские авиадиспетчеры сообщали пилоту неточные данные», - пишет The Times. Источники, близкие к брату погибшего Ярославу Качиньскому, сообщили газете Rzeczpospolita, что россияне отыскали не все фрагменты тела погибшего президента и, чтобы скрыть это, положили в гроб руку другой жертвы. -------------------------------------------------------------------------------- Напомним, 3 августа глава правительства Польши Дональд Туск и руководитель комиссии по расследованию причин катастрофы Эдмунд Клих заявили, что российская сторона не выдает Польше документы, которые необходимы для выяснения обстоятельств авиакатастрофы под Смоленском польского Ту-154. В понедельник стало известно, что военная прокуратура Польши готовит обращение к России, в котором просит защитить от внешних воздействий находящиеся на хранении останки разбившегося под Смоленском президентского борта, так как они могут разрушиться. Польский правительственный самолет Ту-154 разбился 10 апреля под Смоленском. На борту лайнера находились президент Польши Лех Качиньский с супругой и ряд высших должностных лиц страны. Всего - 97 человек. Не выжил никто. Все они направлялись в Катынь для участия в мемориальных мероприятиях по случаю годовщины со дня расстрела польских офицеров.