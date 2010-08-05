Герман будет работать санитаркой на День независимости

Заместитель главы Администрации президента Анна Герман говорит, что в конце месяца возьмет еще неделю отпуска, чтобы поработать санитаркой в одной из столичных больниц. "Я недавно вернулась из отпуска. Сейчас на работе. И если мне руководство даст еще неделю отпуска ближе ко Дню независимости, то я пойду. Я не хочу делать из этого пиара. Это моя внутренняя потребность", - отметила она. По словам Герман, это будет в одной из столичных больниц. "В регион не поеду. Буду где-то здесь. Но я не хочу никому говорить, где я буду. После того, как я это осуществлю, обязательно сообщу журналистам. Если они захотят, смогут проверить", - прибавила она. Напомним, часть своего отпуска Анна Герман провела в Альпах. Другую часть отпуска планирует посвятить работе санитаркой. "Я выберу какую-то самую тяжелую больницу и поработаю там неделю санитаркой. На общественных началах, конечно", - сказала она раньше. По словам Герман, она хочет сделать что-то, чтобы быть ближе к людям. "Власть отдаляет от людей. Перестаешь чувствовать их боль. Поэтому полезно пойти туда, где тяжелее всего и на несколько дней быть ближе к человеческой боли", - отметила заступница главы АП.