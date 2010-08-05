Сын погибшего пожарного отказался от квартиры, предложенной Путиным

Пожарный Андрей Галкин, чей отец погиб при тушении лесного пожара в Воронежской области, отказался от предложения премьер-министра РФ Владимира Путина помочь ему улучшить жилищные условия. Лес в районе Воронежа начал гореть на прошлой неделе. Огонь уничтожил около трех сотен жилых домов, без крова остались свыше 500 жителей области. Пожары унесли жизни нескольких человек, в том числе 56-летнего командира отделения пожарной части Василия Галкина, который погиб 29 июля в районе села Каменно-Верховка. Он в целях безопасности вывел из леса, по которому из-за сильного ветра хаотично распространялся огонь, всех подчиненных, но сам не смог выбраться после того, как был окружен огнем. Российский премьер в среду, 4 августа в ходе поездки в регион встретился с 30-летним сыном пожарного Андреем Галкиным, который сам возглавляет одно из отделений в той же пожарной части. Путин, выразив глубокие соболезнования, поинтересовался, чем власти могут помочь их семье, как дела с жильем. Андрей Галкин рассказал, что его семья и семья его 32-летней сестры живут вместе в трехкомнатном доме. Глава правительства предложил: "Может быть, вам отдельную квартиру? Давайте улучшим условия". В ответ Андрей Галкин заявил, что в ситуации, когда тысячи людей остались без крова, получать отдельную квартиру было бы наглостью с его стороны. Напомним, число погибших в результате природных пожаров, бушующих в ряде центральных регионов России, возросло до 50 человек. По последним данным, сгорело более 1,9 тысячи домов, свыше 3 тысяч человек остались без крова. К тушению природных пожаров привлечены почти 162 тысячи человек и 26 тысячи единиц техники, в том числе 56 воздушных судов. 2 августа президент РФ подписал указ, которым ввел в семи российских регионах режим чрезвычайной ситуации в связи с непрекращающимися лесными пожарами.