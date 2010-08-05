Объявленный в розыск экс-мэр объявился в Житомире

Экс-мэра Житомира Георгия Буравкова можно увидеть гуляющим в шортах или спешащего по делам на улицах родного города. «Да, я вернулся в Житомир. Я здесь живу, спокойно хожу по улицам, занимаюсь своими делами», - сообщил по телефону Георгий Анатольевич. На предложение встретиться с журналистами экс-мэр сказал: "Приходите". Политик, говорит, что в 2006 году на него серьезно "наехали". "Начался серьезный «наезд» на меня. Наш город одновременно посетили несколько одиозных личностей из силовых министерств, в том числе - Луценко, Зварич и другие "сильные мира сего", в сопровождении группы нардепов от "Нашей Украины", которые и решили мою судьбу на последующие три года", - отмечает Буравков. Комментируя уголовное дело, возбужденное против него по факту невозвращенных кредитов, взятых "Интерстилем", а также то, что в 2006 году экс-мэр был объявлен в розыск, политик заметил, что, пока он четыре года был мэром, этот вопрос не возникал. "Я был мэром четыре года и этот вопрос остро не возникал. Почему-то он возник, через полгода после выборов, именно после того, когда мы выиграли суды, связанные с избирательным процессом. Да, я не отрицаю, как у любого бизнесмена, у меня есть свой "скелет в шкафу", - отметил он. "Хочу отметить, что у нас есть и были, и, возможно, и дальше будут сугубо хозяйственные споры, а значит, они должны рассматриваться исключительно хозяйственными судами. Хочу подчеркнуть, что претензий по хозяйственной деятельности на посту мэра ко мне и всей моей команде ни у КРУ, ни у прокуратуры, ни у других контролирующих органов ни тогда, ни в последующее время не возникало", - добавил экс-мэр. "Неделю назад я лично обратился в прокуратуру Житомирской области и, как вы сами видите, я сегодня нахожусь в том статусе, который позволяет мне жить в семье, общаться с друзьями, работать, активно участвовать в политической жизни нашей страны и, в частности, нашего города", - добавил Буравков. Напомним, в ноябре 2006 года прокуратура Житомирской области возбудила уголовное дело против бывшего мэра Житомира Георгия Буравкова по подозрению в хищении более 6 миллионов долларов бюджетных средств, которые были получены с 1995 по 2003 год подконтрольными ему предприятиями в виде кредита Европейского банка реконструкции и развития под гарантии правительства. После этого Георгий Буравов начал скрываться от следствия. Позже милиция объявила вознаграждение в 3-10 тысяч гривен за информацию об экс-мэре Житомира. Буравков был мэром Житомира с 2002 по 2006 год.