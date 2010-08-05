Черчилля уличили в замалчивании информации об НЛО

Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль запретил пилотам Королевских ВВС рассказывать о встречах с неопознанными летающими объектами. Как пишет The Daily Telegraph, запрет был связан с опасением, что сообщения об НЛО могут спровоцировать панику в обществе. Обвинения в замалчивании случаев о столкновениях с НЛО содержатся в документах, рассекреченных 5 августа Национальным архивом Великобритании. На нескольких тысячах страниц 18 опубликованных документов содержатся свидетельства об НЛО с 1995 по 2003 годы. Среди них - письмо, отправленное в 1999 году в министерство обороны Великобритании физиком из Лестера, внуком офицера ВВС, который во время Второй мировой войны был личным телохранителем Черчилля. Автор письма, чье имя не называется, утверждал, что его дед рассказывал о разведывательном самолете Королевских ВВС, который во время войны столкнулся с НЛО на северо-западе Англии. Экипаж самолета смог заснять летающий объект. О встрече было доложено Черчиллю, который, по итогам совещания с Дуайтом Эйзенхауэром, в то время командующим союзными войсками в Европе, постановил хранить инцидент в строжайшей тайне «на протяжении не менее 50 лет». Личный охранник Черчилля, присутствовавший на совещании, рассказал об этом своей дочери только в 1973 году, находясь при смерти. Та, в свою очередь, много лет спустя рассказала об инциденте своему сыну, который и направил письмо в Минобороны. Министерство изучило письмо ученого, который просил ознакомиться с материалами инцидента и их изучения «с научной точки зрения». Однако представители властей заявили, что все свидетельства о встречах с НЛО, произошедших до 1967 года, подлежали уничтожению спустя пять лет. Из опубликованных документов также следует, что значительная часть НЛО, о встречах с которыми сообщалось во второй половине XX века, на самом деле оказалась советскими самолетами. В то же время, еще в 1950-х годах сообщения об НЛО воспринимались властями очень серьезно. В частности, сохранились свидетельства, что Черчилль просил подготовить специальный доклад о неопознанных летающих объектах и о потенциальной опасности, которую они могут представлять.