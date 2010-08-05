Януковича сравнили с Македонским и Калигулой

Луганский художник Николай Шматько в своей галерее презентовал пять скульптур и десять картин, которые создал за последние два года. Особенно любопытно представителям медиа и публике было увидеть проанонсированный ранее бронзовый бюст Президента Украины Виктора Януковича. Работу художник назвал "Среди императоров". По словам Н.Шматько, задумывая новое творение, он оттолкнулся от двух фигур - Калигулы и Македонского. "Сейчас пришли подлинные времена Калигулы: развал человеческих отношений, развал Украины, - сказал художник. - Я сделал также акцент на Македонского. Придут другие поколения, и они будут всматриваться в бюст Януковича и анализировать, что это был за человек: настоящий монстр Калигула или Македонский, который мог совершать подвиги, которые остались в веках". По словам Н.Шматько, задумывая новое творение, он оттолкнулся от двух фигур - Калигулы и Македонского. "Сейчас пришли подлинные времена Калигулы: развал человеческих отношений, развал Украины, - сказал художник. - Я сделал также акцент на Македонского. Придут другие поколения, и они будут всматриваться в бюст Януковича и анализировать, что это был за человек: настоящий монстр Калигула или Македонский, который мог совершать подвиги, которые остались в веках". нижней части скульптуры художник изобразил металлический узел. По замыслу автора, это Гордиев узел - своеобразный клубок проблем, который предстоит распутать оказавшемуся "среди императоров" президенту. Прототипы бронзового Януковича - римский император Калигула (слева) и македонский царь Александр Великий (справа). В 2008 году Шматько подогрел интерес публики к своей персоне двумя скандальными работами: скульптурой "Поцелуй Иуды", изображающей Виктора Ющенко на руках Юлии Тимошенко, и "Украинская Аврора" - обнаженная Тимошенко в мраморе. Также в свое время руке мастера удостоились Леонид Кравчук и Леонид Кучма.