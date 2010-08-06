Януковичу и Азарову запретили пить бульоны и есть салаты

Главный государственный санитарный врач Сергей Рыженко заявил, что с повышением температуры возросла опасность желудочно-кишечных заболеваний. "Составляя рацион для руководителей государства, наши специалисты исключают из него салаты, поскольку при их приготовлении присутствует прямой контакт продуктов с руками без последующей термической обработки", - заявил Рыженко в интервью газете «Коммерсантъ-Украина». По его словам, первые лица страны остались также и без мясных бульонов, ведь это распространенная питательная среда, в которой в лабораторных условиях выращиваются патогенные микроорганизмы.