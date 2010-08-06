Арендодатель еле выселил Богословскую из дома

Владелец дома в селе Рудыки под Киевом Роман Ромазанов обвиняет народного депутата Инну Богословскую, которая снимала у него дом, в том, что она незаконно сделала ремонт Об этом Ромазанов заявил в комментарии газете «Сегодня». «Стены и потолок были покрыты росписью, а она ее закрасила. В комнате отдыха была на стенах натуральная пробка, она ее оборвала и поклеила обои», - сказал он. «Я ее еле-еле выселил, меня охрана не пускала в собственный дом. Только в среду она съехала. При этом оставила бардак: книги разбросаны, шторы в бассейне валяются», - добавил домовладелец. По словам Ромазанова, три года назад он договорился с Богословской, что она будет платить ему за аренду $5 тыс. в месяц, однако первые четыре месяца она якобы платила $7 тыс., а последний год - по $3 тыс. Сама Богословская, которой вчера исполнилось 50 лет, находится за границей и ситуацию не комментирует. Но в ее окружении изданию сказали: «Он взял залог за первый и последний месяц - по $5 тыс. И залог за последний не хотел отдавать, мотивируя каким-то ремонтом. Для этого и устроил скандал. А съехала она потому, что закончился срок аренды».