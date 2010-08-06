Янукович: стране грозят пожары, а солдаты ходят с сигаретами

Решение правительства о мерах по предотвращению пожаров не выполняется. Это констатировал президент Виктор Янукович сегодня на заседании Совета нацбезопасности и обороны По словам главы государства, проверка показала: можно спокойно заехать в любой лес, патрульные посты не выставлены, дороги не перекопаны. «В воинских частях никто не учел решение правительства. Там продолжают боевую подготовку, на которую идут солдаты с сигаретами, зажигалками и все такое», - сказал президент. Как сообщает пресс-служба главы государства, он считает необходимым привлечь к борьбе с пожарами внутренние войска, личный состав воинских частей, работников МЧС, закрыть доступ в леса, запретить пребывание там людей, проведение учений и т.п. По данным Госкомлесхоза, вчера в Украине произошло еще 40 лесных пожаров. Благодаря своевременному реагированию удалось избежать перерастания низовых пожаров в верховые. В настоящее время продолжается тушение локализованного пожара в Новомосковском военном лесхозе (Днепропетровская область, леса Минобороны), где по предварительным подсчетам пострадали 450 га леса и прилегающих территорий, а также в Новгород-Северском райагролесхозе (Черниговская область, леса МинАПК) , где пострадали 50 га леса.