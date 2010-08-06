Симоненко обозвал Жванию ошметком и проституткой

Народный депутат Украины Давид Жвания и его соратники готовы обслуживать любую власть, лишь бы получить гарантии для своего бизнеса. Об этом, комментируя высказывание Жвании о будущем уходе коммунистов из коалиции, сказал в интервью газете «2000» лидер КПУ Петр Симоненко, передает proUA. «Знаете, мне даже как-то смешно комментировать заявления каких-то политических нолей. Ну, кто такие Жвания и иже с ним? Это ющенковские ошметки, политические проститутки, готовые прислуживать какой угодно власти, лишь бы получить гарантии для своего бизнеса. Жвания из числа тех, кто морочил народу голову майданом, потом вкладывал свои деньги в проект «Луценко», затем он — соратник Тимошенко, а ныне пытается пристроиться к Януковичу, которого не так давно объявлял едва ли не исчадием ада»,- сказал Симоненко. Лидер КПУ в очередной раз подтвердил, что его фракция не покинет коалицию. «Не исключаю, то Жванию специально используют как провокатора против Компартии — оттого он и повторяет изо дня в день свои сентенции. Очевидно, кто-то рассчитывает спровоцировать коммунистов на необдуманные действия. Зря стараются. У нас нервы крепкие. Мы, коммунисты, не доставим жваниям и тем, кто за ними стоит, такого удовольствия, о котором они мечтают уже и на публике, — КПУ не покинет коалицию в угоду жваниям, наоборот — усилит свою работу в ее составе по отстаиванию прав и интересов трудящихся»,- сказал Симоненко. Напомним, что Давид Жвания создал новую депутатскую группу «Право выбора», которая будет поддерживать действия коалиции. Жвания заявлял о том, что фракция КПУ должна покинуть коалицию в связи со своими программными принципами.