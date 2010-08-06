Вирастюк не знает, когда выпишут его беременную жену, попавшую в ДТП

Супруга известного украинского спортсмена Василия Вирастюка пошла на поправку. Напомним, после ДТП в воскресенье Инну доставили в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой. Но, к счастью, женщину уже перевели из реанимации в обычную палату. «Правда, сколько ей еще лежать в больнице, не знают даже врачи», — поделился с нами Василий Вирастюк. Ситуация у силача — не позавидуешь: оказывается, его супруга еще и в положении! Вирастюк признался, что Инна на девятой неделе беременности, но утверждает, что медики, осмотрев супругу, уже его успокоили — на будущего ребенка авария не повлияет. Драматизма ситуации придает еще и то, что, как мы уже сообщали, женщина за рулем машины, в которую врезался джип спортсмена, тоже ждет ребенка. Своим детям Вирастюки об аварии до сих пор не говорили, да и, как обмолвился Василий, не собираются. 7-летний Адам (от первого брака спортсмена) и 2-летний Олег сейчас под присмотром бабушки и дедушки, на их даче под Киевом. Кстати, после ДТП с Инной спортсмен припомнил, что... уже попадал в подобную аварию вместе с первой женой Светланой. Более того — она тогда тоже ждала ребенка. Правда, в том ДТП никто не пострадал, машину просто сильно ударило о снежную гору в Карпатах. Что касается разбора полетов в этот раз — кто же все-таки виноват в аварии — то Вирастюк от этого только отмахивается. «Не собираюсь этим заниматься, пусть выясняют следователи», — сказал он нам.