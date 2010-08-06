Со дня смерти Николая Мозгового прошло 9 дней. Его дочь утверждает, что отца подкосили проверки в ДК «Украина». Алена отстаивает право матери занять пост гендиректора и пересматривает с ней концерты отца. "Да еще, что называется, тело отца не остыло, а уже началась борьба за кресло гендиректора Дворца «Украина». Когда я прочитала комментарий Игоря Лихуты (на счет этого поста Лихута сказал «Сегодня»: «Пока не предлагали, вот если предложат — тогда и будем думать». — Авт.), то просто была в шоке! Папа столько сделал для Игоря... Да и здесь ведь нужен хороший менеджер, а не просто так, лицом торговать. Понятно, что самый оптимальный и логичный вариант — чтобы Дворец возглавила мама, потому что они с папой вместе создавали эту команду, коллектив, вместе наводили здесь порядок, сделали «Украину» прибыльным предприятием", - говорит Алена Мозговая. Алена — единственная дочь Николая Мозгового. Николай Петрович с юности делал карьеру музыканта, получив звание народного артиста Украины. А 5 лет назад возглавил главную сцену страны — ДК «Украина». Эти годы его супруга, Виолетта Мозговая, работала там главным режиссером. Под влиянием родителей Алена и сама начинала карьеру певицы, но потом переквалифицировалась в музыкальные продюсеры. С отцом у нее всегда были очень близкие отношения, а уж во внучках, — старшей дочери Мозговой, Зое (16 лет), и младшей, Жене (13 лет), — Николай Петрович и вовсе души не чаял.