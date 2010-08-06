Кравчук пророчит Януковичу большие проблемы

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что президент до сих пор не почувствовал тех проблем, которые возникнут позже. По его словам, Янукович неизбежно столкнется с духовными проблемами, политическими, экономическими, социальными, потому что общество украинское — очень разношерстное. «Преодолеть же эти проблемы одним лишь решением Конституционного Суда, который можно купить, перекупить, испугать — невозможно. И Виктору Федоровичу придется с этим столкнуться. Я, например, как человек с опытом, желал бы ему только добра в этом направлении. Но только если не начнется такая ситуация, когда у нас есть коалиция, есть оппозиция, есть борьба друг с другом — а в случае, если будут рассматриваться проблемы, которые мы должны решить сообща. Надо прекратить ходить друг за другом и искать врагов», - отметил Кравчук в интервью газете «День». Также Кравчук считает, что Янукович должен остановить борьбу между коалицией и оппозицией, между западом и востоком, между конфессиями и т.д. Он должен стать над этим всем и сказать: «Нам 20 лет борьбы так глубоко в печенку зашли, что никакая вода ее оттуда не вымоет. Хватит кормить меня калачами, давайте сядем и будем работать». Борьба, ведущаяся все эти годы, обескровила страну. Янукович, с учетом того, что у него есть сила, воля и солидная организация, на которую он опирается, мог бы это сделать. В отличие, кстати, от Ющенко, который сам с собой, похоже, разобраться не мог».