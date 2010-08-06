У Волочковой роман с миллионером из Чили

Анастасия Волочкова недолго оставалась одна после расставания с мужем Игорем Вдовиным: балерина призналась, что в ее жизни появился мужчина, который «растопил» ее сердце. И это не кто-нибудь, а один из богатейших людей Чили. С доном Мигелем балерина познакомилась, когда отправилась в тур по Южной Америке, и их роману всего три недели. Однако друг уже делает ей дорогие подарки, пишет «Экспресс газета». Впрочем, версии о меркантильных намерениях в отношении чилийца звезда гневно отвергает: «Дон Мигель просто пришел на мой концерт в Сантьяго. И, поверьте, на момент знакомства я не знала, какое у него состояние. Он появился даже без цветов! Обычный зритель. Пригласил на ужин. Я не хожу на свидания такого порядка одна. Взяла своего директора и партнера по сцене. Мы прекрасно пообщались. И дон Мигель пригласил нас к себе на ранчо. Но я решила поехать одна. Чувствовала безопасность. У Мигеля огромное поместье и конюшня в две сотни скакунов». Анастасии понравилось и то, что Мигель не пользуется услугами шофера, а также водит самолет. «У меня в жизни были отношения с богатым человеком, с которым я жила до Игоря. У него тоже был самолет. И не один. Но я никогда не летала в личном самолете, чтобы его владелец сам сидел за штурвалом! Меня это поразило. А еще Мигель, поняв, как я люблю лошадей, подарил мне белого скакуна, транспортировка которого в Москву обойдется в $15 000», — похвасталась балерина.