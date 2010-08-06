На Пан Ги Муна подали в суд за дискриминацию

На генсекретаря ООН Пан Ги Муна подали в суд за сексуальную и расовую дискриминацию. Американец Роберт Эпплтон требует миллион долларов как компенсацию морального ущерба и до 500000 долларов потерянной заработной платы и льгот после того, как он был лишен права на продвижение по признаку пола и национальности. При чиной иска Эпплтона стало то, что генсек ООН, немотря на многочисленные рекомендации, не утвердил его на должность начальника следственного отдела Управления служб внутреннего надзора организации. Пан Ги Мун настаивал, что претенденты на высшие должности в ООН должны непременно выбираться из группы кандидатов, в которой должны быть представлены все три расы, а одним из кандидатов должна быть женщина. В прошлом месяце оказалось, что Пана Ги Муна пытались убедить назначить Эпплтона 9 раз. В ответ генсек каждый раз предлагал им провести собеседования с другими кандидатами. В то же время заместитель генсека ООН Кэтрин Поллард считает, что ООН правильно отказала в назначении Эпплтону. По ее словам, руководство Управления служб внутреннего надзора не хотело следовать кадровой политике организации.