Удален блог с критикой Путина

Журнал блогера top_lap, который в резкой форме написал нецензурный пост премьеру России Владимиру Путину, был удален. На странице, где раньше размещался журнал, находится картинка с козой и надпись "Журнал удален". "Этот журнал был удален. По окончании 30 дней с момента удаления содержимое журнала будет навсегда удалено с серверов LiveJournal", - отмечено на странице. Напомним, блогер top_lap в своем посте возмутился бездеятельностью власти в связи с лесными пожарами. В частности, он написал (орфография и пунктуация оригинала): "В деревне при м***ках коммунистах, которых все ругают было три пожарных пруда, висела рында, в которую били если начинался пожар и о чудо была пожарная машина, одна на три деревни правда, но была. И вот пришли господа демократы и начался п****ц, первое что сделали это засыпали пруды и продали эти места под застройку, пожарную машину тоже куда то дели, наверно инопланетяне сп***или, а рынду заменили на телефон (модернизация б***), только он ни х** не работает, потому что забыли подключить". Заканчивается пост словами: "Верните мне б**** мою рынду, с**и, и заберите свой телефон на х**". Журналисты передали этот текст Путину. В сопроводительной записке представители прессы отметили: "В лицо Вам, конечно, никто не скажет, но Интернет полон критики и возмущения". Премьер ответил блогеру. Он заметил, что "с большим интересом и удовлетворением" ознакомился с точкой зрения top_lap, и "в целом согласился" с его замечаниями. Журналисты BBC смогли выйти на мужчину, который оставил пост. Он представился Александром, но не стал называть свою фамилию, объясняя это тем, что беспокоится за безопасность своей семьи. Блогер рассказал, что живет в Москве и работает в компании, которая занимается туристической деятельностью. В интервью журналистам он заявил, что не ожидал ответа от Путина, а также не считает, что сказанное премьер-министром является ответом в сущности. "Какой ответ премьера? Вы считаете, что это был какой-то ответ? Человек постебался. Да, он победил. Я рад, что у него хорошее чувство юмора", - сказал Александр. Он также объяснил, что хотел лишь, чтобы "люди узнали, что происходит в селах", так как российская власть уделяет недостаточно внимания селу.