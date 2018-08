В зоопарке создали пародию на Дэмиена Херста

В зоопарке Living Coasts, что в английском Торквее (графство Девон), создали скульптурную композицию по мотивам творчества Дэмиена Херста Отправной точкой послужила работа Херста «Разделенные мать и дитя» (Mother and Child Divided) - корова и теленок, законсервированные в формальдегиде в гигантских аквариумах. Созданная в Торквее композиция называется «Разделенные пингвин и еда» (Penguin and Food Divided), пишет Лента.Ру со ссылкой на The Art Newspaper. В одном аквариуме законсервированы африканский пингвин и его птенец, в другом - рыбки, основная пища пингвинов. При этом, в отличие от работ Херста, ни одно живое существо не пострадало - при создании произведения были использованы игрушки. По словам директора зоопарка Элейн Хейс, скульптура представляет собой комментарий к сложившейся экологической ситуации, из-за которой численность популяции африканских пингвинов в дикой природе неуклонно снижается. Композиция должна передавать зрителю ощущение страдания, с которыми пингвины сталкиваются ежедневно.