Москаль просит разобраться, почему из-за Могилева перекрывают дороги

Нардеп утверждает, что в Крыму неоднократно был замечен автомобиль Cadillac Escalade в месте, где отдыхает Могилев Депутат Верховной Рады от фракции Блока "Наша Украина - Народная Самооборона", первый заместитель председателя парламентского комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Геннадий Москаль просит премьер-министра Николая Азарова оценить правомерность перекрытия движения транспорта на автомобильных дорогах при проезде министра внутренних дел Анатолия Могилева во время отдыха в Крыму. Москаль направил Азарову фотоснимки, сделанные фотокорреспондентом одного из крымских изданий, на которых зафиксированы перекрытия автомобильного движения на дорогах Крыма во время отдыха министра внутренних дел на государственной даче МВД "Бекетово". Москаль отмечает, что Могилев нарушает предусмотренную инструкциями процедуру, согласно которой перекрытие движения на автодорогах предусмотрено лишь для проезда президента, премьер-министра и председателя Рады. "Установленное инструкциями перекрытие движения на автодорогах для проезда лишь Президента, премьер-министра и председателя Верховной Рады Украины, нарушает "министр-барин", ради выезда которого перекрывается движение на 20 минут в районе "Бекетово", - передает пресс-служба слова Москаля. Политик отметил, что отдыхающие и жители полуострова вынуждены ожидать на знойном солнце, пока проедет Могилев. Москаль добавил, что, по словам очевидцев, во время перекрытия движения неоднократно было зафиксировано как из "Бекетово" выезжал тот самый автомобиль Cadillac Escalade с синими номерами, который, по заявлению МВД, был бесплатно передан органам внутренних дел для обслуживания иностранных делегаций, которые пребывают в Украине с официальными визитами. Москаль выразил надежду, что указанным фактам будет дана надлежащая оценка правительства и Генеральной прокуратуры.