Коморовский дарил цветы на своей инаугурации

Избранный президент Польши Бронислав Коморовский в пятницу, 6 августа, принес присягу и официально вступил в должность главы государства. Торжественная церемонии инаугурация президента Польши началась в 10:00 по среднеевропейскому времени (11:00 по Киеву) в зале заседаний Сейма. Согласно конституции Польши, президент принес присягу на совместном заседании обеих палат парламента - Сейма (нижняя палата) и Сената (верхняя палата). На торжественной церемонии присутствуют члены правительства Польши, представители дипломатического корпуса, бывшие президенты страны, экс-премьеры, бывшие спикеры Сейма и Сената, представители духовенства и Вооруженных Сил, а также супруга Коморовского, члены семьи президента, его ближайшие друзья и соратники.