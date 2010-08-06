Янукович позвал скандального блогера на личную встречу

Президент согласен, что вызов блогера Шинкаренко на допрос - перегиб. Президент Виктор Янукович рад, что в стране есть активные и смелые ребята, которые очень быстро реагируют на ошибки власти. Однако считает, что им не следует стремиться на допросы. "Согласен с вами в том, что вызывать на допрос блогера – это последнее, чем должна заниматься СБУ. Думаю, у Службы Безопасности есть другие важные проблемы", - написал президент в своем ответе блогерам. "И должен вам сказать – я доволен тем, как СБУ ломает коррупцию, как много сделано за относительно короткое время по борьбе с наркомафией. Но случаются и такие перегибы как, например, история с блогером. Думаю, что наша с вами позиция по этому поводу поможет руководству СБУ откорректировать стиль своей работы", - отметил глава государства. "Я, честно говоря, рад, что в стране есть такие активные и смелые ребята, которые очень быстро реагируют на ошибки власти. Я всегда говорил – плоха не та власть, которая ошибается. ( Не ошибается, как известно, тот, кто ничего не делает.) Плоха та власть, которая не исправляет свои ошибки, не реагирует на сигналы общества", - подчеркнул он. "Буду откровенен – ваши приколы насчет "вызовите меня на допрос в СБУ" вызвали у меня горькую улыбку. Вот куда вам не следует стремиться, ребята, так это на допросы. Вы молодые, талантливые, стильные. Вам надо интересным делом заниматься. Есть ли у вас такое дело? Нашли ли вы себя в жизни, в своей профессии – вот об этом я хотел бы с вами поговорить – и помочь, если нужно. Стране нужны активные, смелые молодые люди. И власти они нужны в первую очередь. Так что я протягиваю вам руку – давайте встретимся", - пишет Янукович.