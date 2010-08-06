Качиньский не пришел на инаугурацию Коморовского по личным причинам

Лидер самой популярной в Польше оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский отсутствовал сегодня на церемонии инаугурации нового Президента Бронислава Коморовского по личным, а не политическим причинам. Об этом заявила заместитель председателя PiS Беата Шидло. Она заверила, что Качиньский не явился на инаугурацию не из-за проигрыша Коморовскому на президентских выборах. «Главная причина - 10 апреля, а не кампания», - сказала Шидло, сообщает «УНИАН». Она назвала спокойной инаугурационную речь Коморовского, заметив, что, по мнению некоторых обозревателей, эта речь даже была несколько нудной. В то же время она положительно оценила обещание Президента вести свою политику, пытаясь достичь понимания между всеми политическими силами, в соответствии с лозунгом его президентской кампании: «Согласие строит». Как сообщал ForUm, в начале июля во втором туре внеочередных выборов Президента Польши Коморовского поддержали 53% избирателей, Качиньского - 47%. Качиньский поздравил Коморовского с победой сразу после объявления результатов экзит-полов, которые показывали 5% преимущество лидера «Гражданской платформы». Внеочередные выборы Президента Польши были назначены после гибели польского лидера Леха Качиньского. Самолет президента Польши Леха Качиньского Ту-154 разбился 10 апреля под Смоленском, не долетев несколько сотен метров до взлетно-посадочной полосы аэродрома «Северный». Погибли все 88 пассажиров и 8 членов экипажа, находившихся на борту. В числе погибших были супруга Леха Качиньского Мария, высшее командование польской армии, политические, общественные и религиозные деятели Польши.