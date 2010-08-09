Кучма и Омельченко празднуют дни рождения

Сегодня, 9 августа, бывший президент Украины Леонид Кучма и экс-мэр Киева Александр Омельченко отмечают 72-летие Как пишет газета «Сегодня», Кучма отметит торжество на даче в Форосе. «Не знаю, ему она принадлежит или Виктору Пинчуку. Там четырехэтажная вилла с бассейном и где-то 50 соток земли», - рассказал газете источник в руководстве Крыма. При этом издание отмечает, что эту дату он будет отмечать куда скромнее, чем 70-летие в 2008 году в комплексе «Айвазовское» (поселок Партенит). Будут лишь ближайшие друзья и семья. Среди тех, кого можно отнести к друзьям Кучмы, - также артисты: это и Таисия Повалий, и Иво Бобул. Правда, как сказал муж Повалий Игорь Лихута, они не смогут поздравить президента лично - 10 августа у Повалий концерт в Запорожье: «Но мы обязательно поздравим его по телефону. Кучма - это же эпоха в жизни Украины!». По телефону поздравит друга и кума и Иво Бобул: «Когда у него был юбилей, я праздновал вместе с юбиляром, но сейчас обычный день рождения, и он празднует с самыми близкими. Позвоню, спою Леониду Даниловичу «Многая лета», а отметим уже при встрече». В кругу семьи отметит свой день рожденья и Омельченко. По информации газеты, местом празднования Омельченко избрал депутатский санаторий «Дюльбер» в Мисхоре - это бывший дворец, построенный архитектором Ливадийского дворца для дяди Николая II, великого князя Петра Николаевича. В Крыму Омельченко отметил и свой прошлый день рождения - в Евпатории. А вот в бытность мэром он, как правило, праздновал на работе. «Мы, все его заместители, собирались с утра пораньше, а он приезжал на работу к полвосьмого, и шли к нему. Дарили подарок от всех: галстук, книги, картины», - рассказал бывший первый зам Омельченко Иван Фоменко. Правда, еще один соратник экс-мэра Иван Салий уточняет: Сан Саныч был на работе до обеда, а после летел поздравлять Кучму. Там первые лица - столицы и государства - в перерывах между тостами договаривались о делах города. Говорят, идея восстановить Михайловский собор родилась именно во время такого празднования.