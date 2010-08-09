Джулия Робертс призналась, что приняла индуизм

Голливудская актриса Джулия Робертс накануне выхода нового фильма с ее участием Eat, Pray, Love (Ешь, молись, люби) заявила, что исповедует индуизм. "Я определенно практикую индуизм", - приводит слова Робертс CNN. 42-летняя актриса в интервью для сентябрьского номера журнала Elle сообщила, что со своим мужем, кинооператором Дэниелем Модером, и тремя детьми посещает богослужения в индуистском храме, чтобы там "петь, молиться, служить". Робертс отметила, что не может себе представить более счастливой доли, чем та, которая выпала ей в этот раз, но в будущей жизни хотела бы быть реинкарнированной в образе кого-нибудь "тихого и незаметного", чтобы отдохнуть от стресса, который принесла ей популярность. "Ей-богу, в этой жизни меня так испортили мои друзья и семья! В следующий раз я хочу быть чем-нибудь более спокойным, второстепенным", - сказала звезда. Джулия Робертс родилась в христианской семье. Западные СМИ предполагают, что актриса обратилась в индуизм во время съемки нового фильма Eat, Pray, Love, где играет роль женщины, которая надеется найти себя именно через индуизм. Съемки этого фильма проходили в стенах индуистского храма на окраинах Нью-Дели. Премьера фильма Eat, Pray, Love в Украине и России состоится в октябре 2010 года. Напомним, что в марте 2009 года студия Джулии Робертс Red Om Films объявила о намерении снять полнометражный комедийный фильм под названием Иисус Генри Христос.