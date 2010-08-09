Жена короля Свазиленда бегала на свидания с министром в униформе

Любовная интрижка с одной из тринадцати жен короля Свазиленда стоила поста и свободы министру юстиции страны Ндумисо Мамбе. Тайная связь неверной супруги монарха Мсвати III c членом кабинета министров длилась несколько месяцев. "Королевская жена облачалась в военную униформу, когда супруг был в отъезде, и эта уловка позволяла ей беспрепятственно покидать дворец и встречаться с любовником", - сообщил источник в королевском доме. На прошлой неделе, в то время как король находился с визитом на Тайване, любовники были застигнуты врасплох сотрудниками секретной службы на одной из королевских вилл близ Мбабане - столицы этого небольшого государства на Юге Африки. Министр, который знаком с королем с детских лет, тут же был взят под стражу и заявил о своей отставке. Ему грозит высылка из страны. Неверная супруга Нотандо Дубе может в качестве наказания быть сослана в резиденцию свекрови - королевы-матери, титул которой с местного языка переводится как "большая слониха". Вдобавок, по существующим в Свазиленде законам, каждый из любовников должен заплатить по стаду коров. 22-летняя Дуба приглянулась королю на ежегодно проходящей в стране церемонии, в ходе которой полуобнаженные девственницы отдают почести монарху. В то время будущей супруге короля было 16 лет. С тех пор она родила королю несколько детей, но не смогла продвинуться по супружеской лестнице, так и оставшись в табеле о рангах 12-й женой. Нынешний скандал, замешанный на адюльтере, уже третий в семействе 42-летнего Мсвати, который находится на троне с 1986 года. В 2004 году в изгнание отправились пятая и шестая жены монарха после того, как также были уличены в супружеской измене.