Блогер ответил на письмо Януковича

Журналист, писатель и блогер Олег Шинкаренко ответил на письмо президента Виктора Януковича Вчера глава государства через УНИАН передал обращение к «активным и смелым ребятам, которые очень быстро реагируют на ошибки власти». Историю, когда СБУ вызвала на допрос блогера Шинкаренко, Янукович назвал перегибом и предложил встретиться. «Стране нужны активные, смелые молодые люди. И власти они нужны в первую очередь», - сказал он. «Как я уже неоднократно говорил - мой блог не посвящен оскорблениям и угрозам. В этом легко убедиться, если его почитать. То, что там выкопали и вытащили на свет неутомимые сотрудники СБУ, - моя случайная реакция, которую можно сравнить с падением на ногу тяжелого и тупого предмета. То, что в этот момент говорит человек, не обязательно знать всей стране. И эти записи - стенограммы моего крика - остались в блоге. СБУ почему-то решила, что о моих воплях должен знать каждый украинец, и запустила бешеную рекламную кампанию, которая мне совсем не нужна», - пишет Шинкаренко в своем блоге. По мнению журналиста, каждый гражданин имеет право ругать и ругать власть, как ему захочется: «Даже угрожать может, и в этом нет ничего опасного. Как, допустим, мои угрозы, если я их выскажу на блоге в Интернете, могут повлиять на безопасность президента?» - недоумевает он. «Поймите, почему мы ругаемся и угрожаем: потому что вы не слушаете аргументированных, корректных и конструктивных предложений. Мы ругаемся от бессилия, а вы - от спеси и чрезмерной самоуверенности. Но так долго не продлится: те, кто дал вам власть, те ее и отберут», - подытожил блогер в своем обращении к власти.